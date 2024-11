Oasport.it - Basket femminile, Schio ai box, le avversarie vogliono accorciare la classifica della Serie A1

(Di venerdì 1 novembre 2024) Si disputa questo weekend la sesta giornata del massimo campionatodie laA1 vedrà la primaclasse,che è a punteggio pieno, ferma ai box per il turno di riposo. Una chance, dunque, per le– a partire da Venezia, anch’essa imbattuta, ma con un match in meno – dila. Si inizia questa sera con la sfida tra l’Alpo e Sassari, con le veronesi reduci dalla clamorosa rimonta subita a Faenza e chesubito rialzare la testa. A entrambe le squadre servono punti per allontanare la zona bassae mettere nel mirino i piani altiA1. Domani pomeriggio, invece, si parte con Battipaglia che ospita Tortona, con le padrone di casa chiamate a vincere per risalire una pericolosa china, mentre le piemontesiconfermare l’ottimo avvio di stagione e consolidare la loro presenza nella zona playoff.