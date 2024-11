Quotidiano.net - Auto sbanda e precipita nella scarpata. Quattro giovani amici morti a Nuoro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:inseparabili fin dall’infanzia, appassionati di calcio e cavalli, avevano poi trovato un’occupazionestessa azienda di formaggi e salumi, Le Fattorie del Gennargentu. Ed è qui che ieri sera Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22, si sarebbero dovuti riunire per una cena cone colleghi. Ma a quell’incontro non sono mai arrivati. Lessime vite diragazzi di Fonni, paese di poco meno di 4mila abitanti ai piedi del Gennargentu, sono si spezzate sulla strada di montagna che insieme stavano percorrendo a bordo di una Fiat Punto rossa. All’altezza di una curva, l’è andata dritta finendo in una: la cappotta scoperchiata dal ramo di una grossa quercia e i corpi sbalzati all’esterno. Nel punto esatto in cui la vettura è uscita di strada, non è trovato alcun segno di frenata.