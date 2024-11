Attivisti sardi occupano impianto eolico in segno di protesta contro la speculazione energetica - Facebook WhatsApp Twitter Un’azione dimostrativa ha avuto luogo oggi in Sardegna, quando un gruppo di Attivisti indipendentisti ha occupato un impianto eolico di una multinazionale a Porto Torres. Promossa dai movimenti sardigna Natzione, Entula e Unigcom, tale iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della speculazione energetica nell’isola e sull’impatto che essa ha sul territorio. L’occupazione simbolica a Porto Torres L’occupazione ha preso piede nella zona industriale di Porto Torres, un’area già caratterizzata dalla presenza di impianti industriali. Gli Attivisti hanno recintato l’area dell’impianto eolico, rendendo ben chiara la loro posizione contro quello che considerano un abuso da parte delle multinazionali che gestiscono l’energia in Sardegna. Gaeta.it - Attivisti sardi occupano impianto eolico in segno di protesta contro la speculazione energetica Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un’azione dimostrativa ha avuto luogo oggi in Sardegna, quando un gruppo diindipendentisti ha occupato undi una multinazionale a Porto Torres. Promossa dai movimentigna Natzione, Entula e Unigcom, tale iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dellanell’isola e sull’impatto che essa ha sul territorio. L’occupazione simbolica a Porto Torres L’occupazione ha preso piede nella zona industriale di Porto Torres, un’area già caratterizzata dalla presenza di impianti industriali. Glihanno recintato l’area dell’, rendendo ben chiara la loro posizionequello che considerano un abuso da parte delle multinazionali che gestiscono l’energia in Sardegna.

Indipendentisti sardi 'espropriano' impianto eolico

(ansa.it)

L'azione dimostrativa è stata attuata nella zona industriale di Porto Torres, vicino a Monte Rosè: qui gli attivisti hanno recintato a scopo di esproprio un impianto eolico di una multinazionale. Gli ...

