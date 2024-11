Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare ospiterà il congresso "Presente e Futuro della Amiloidosi Cardiaca in Campania", sotto la direzione scientifica del Prof. Giuseppe Limongelli e delle Dott.sse M. Galdo e B. Morgillo. L'incontro rappresenta un’importante occasione di Salernotoday.it - Amiloidosi Cardiaca, il congresso al Lloyd's Baia Hotel Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Salernotoday.it: Il 4 e 5 novembre, il'sdi Vietri sul Mare ospiterà il"Presente e Futuro dellain Campania", sotto la direzione scientifica del Prof. Giuseppe Limongelli e delle Dott.sse M. Galdo e B. Morgillo. L'incontro rappresenta un’importante occasione di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: dalISA tutte le novità sulla ricerca;ATTR: nuovi farmaci per contrastarla; Corso ECM:da TTR: dal sospetto clinico al follow up - 05 Ottobre, Perugia; Rete italiana dell’: il contributo dei centri universitari; Un convegno sull'a Lecce, nuove prospettive per una malattia rara;hATTR con cardiomiopatia: positivi i dati di Fase III su patisiran; Approfondisci 🔍

Amiloidosi: “Abbiamo sempre più strategie terapeutiche, ma l'obiettivo è migliorare la diagnosi”

(osservatoriomalattierare.it)

Amiloidosi: “Abbiamo sempre più strategie terapeutiche, ma l'obiettivo è migliorare la diagnosi”. Il prof. Michele Emdin illustra le sperimentazioni in corso.

Amiloidosi cardiaca: news su farmaci, terapie e sperimentazioni

(osservatoriomalattierare.it)

La sezione Amiloidosi Cardiaca è realizzata grazie al contributo non condizionante di Pfizer. “Amiloidosi Cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in tempo e gestirla al meglio” è un documento di ...

IAC 2024: ecco tutto quello che è successo al Congresso dedicato all’aerospazio

(aerospacecue.it)

Il Congresso Internazionale di Astronautica (IAC) del 2024, tenutosi dal 14 al 18 ottobre, ha attirato oltre 11.000 partecipanti, tra cui 30 astronauti e più di 60 capi e leader di agenzie spaziali da ...

I Congresso Internazionale Morte Cardiaca Improvvisa

(ansa.it)

L'11 ottobre 2024 nell'Aula Magna dell'Ospedale Cattinara si terrà il I Congresso Internazionale promosso da ASUGI e Università di Trieste sul tema della Morte Cardiaca Improvvisa. (ANSA) ...