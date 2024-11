Anticipazionitv.it - Amici 24, Chiara Bacci nei guai a causa di Trigno: il video, la richiesta di espulsione e la loro reazione

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anticipazionitv.it: Ad24, il percorso diè appeso a un filo. L’allievo dal carattere ribelle è finito nel mirino di alcuni professori dopo aver infranto il regolamento del programma. Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah e Rudy Zerbi sostengono che la sua condotta abbia superato il limite, tanto da spingere per un’immediata. Anna Pettinelli, invece, propone una sospensione e un’ammonizione, concedendogli una possibilità per riflettere e capire l’importanza delle regole. Il ragazzo, davanti ai professori, ha ammesso l’errore e la propria responsabilità, ma la questione resta aperta. Con una decisione ancora incerta, il pubblico si divide tra chi chiede rigore e chi tifa per una seconda chance.