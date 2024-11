Lapresse.it - Alluvioni Spagna, distrutto un antico ponte romano nella regione di Valencia

Leggi tutto su Lapresse.it

(Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tra le tante conseguenze devastanti dell’alluvione che ha colpito lamartedì provocando la morte di più di 200 persone e migliaia di sfolaltidi, c’è anche la distruzione di alcuni manufatti storici. Tra questi, come si vede in questo video, l’di Quart de Poblet, che attraversa il fiume Turia collegando Quart de Poblet a Paterna e che, secondo gli studiosi, aveva un’origine romana o cartaginese. Della struttura, la cui prima menzione in un documento risale al 1283, oggi non rimane più nessuna traccia.