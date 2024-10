Visita guidata: "Il paradiso in terra, la Sala Morone in San Bernardino" (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stata chiamata la Cappella sistina del 500 veronese! Regaliamoci una vera cromoterapia a base di blu brillante di lapislazzulo: ne è coperta la cosiddetta “Sala Morone” presso il convento dei Frati Minori di San Bernardino. Visitiamo questa straordinario ambiente che è anche la biblioteca dove Veronasera.it - Visita guidata: "Il paradiso in terra, la Sala Morone in San Bernardino" Leggi tutto 📰 Veronasera.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stata chiamata la Cappella sistina del 500 veronese! Regaliamoci una vera cromoterapia a base di blu brillante di lapislazzulo: ne è coperta la cosiddetta “” presso il convento dei Frati Minori di San. Visitiamo questa straordinario ambiente che è anche la biblioteca dove

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Ilin, la Sala Morone in San Bernardino" il 24 novembre 2024;alla Chiesa dele Chiesa del Carmine; Dante 703: Chiara Muti recita un canto deldal balcone della Provincia; 'Boscoforte tra cielo e': riapre con visite guidate un angolo dinella Valli di Comacchio. Info e orari; Sport, inclusione, arte, scienza, nutrimento, Terzo: a Villa Manin una due giorni a tinte culturali; Ventesima edizione della giornata internazionale della Guida Turistica; Approfondisci 🔍

Napoli svela segreti e misteri

(rainews.it)

Dal 3 novembre al 30 dicembre itinerari, concerti, spettacoli e dibattiti. Presentata la terza edizione della rassegna promossa dal Comune, testimonial d'eccezione Maurizio de Giovanni ...

Salita alla cupola del Guercino, visita guidata per la terza età

(piacenzasera.it)

Aprono lunedì 28 ottobre, alle 9, le iscrizioni telefoniche alla nuova visita guidata per gli over 65 residenti a Piacenza che l’Ufficio comunale per le Attività Socioricreative propone ...

Forlimpopoli, visita guidata al monastero

(ilrestodelcarlino.it)

Domani al Monastero di San Giovanni Battista a Forlimpopoli si terrà la visita guidata al Giardino delle monache condotta dal professor Lorenzo Aldini. L'evento, gratuito su prenotazione ...

Il Capodanno di Valle d’Aosta Vacanze è all’insegna di benessere, buona tavola e cultura

(travelquotidiano.com)

Valle d’Aosta Vacanze ha creato una serie di proposte per il Capodanno all’insegna del benessere, della buona tavola, della cultura e della tradizione.