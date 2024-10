Vietato festeggiare Halloween in Cina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Halloween in Cina è una festa poco conosciuta e festeggiata, ma da qualche anno sempre più giovani vedono in questa ricorrenza un momento di libertà in cui potersi esprimere, soprattutto dopo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Vietato festeggiare Halloween in Cina Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)inè una festa poco conosciuta e festeggiata, ma da qualche anno sempre più giovani vedono in questa ricorrenza un momento di libertà in cui potersi esprimere, soprattutto dopo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inShanghai: controlli e arresti per chi festeggiain strada; Perché il regime comunista inha paura di, divieti e arresti per chi festeggerà in strada: la decisione della città fa discutere; La Russia vieta. E per aggirare il divieto nasce la Festa della Zucca; Dolcetto o scherzettoin alcune città Usa ad/ Divieti per gli over 16 e caramelle; Approfondisci 🔍

Vietato festeggiare Halloween in Cina

(ilfoglio.it)

La repressione nelle strade di Shanghai, Hangzhou e Pechino. Anche un travestimento durante una festa innocua è un pericolo per il Partito comunista cinese, che ormai non lascia più spazio ai giovan ...

Perché il regime comunista in Cina ha paura di Halloween

(tempi.it)

Decine di giovani arrestati in Cina solo per avere indossato dei costumi. Il regime comunista di Xi Jinping fa più paura di Halloween ...

Dolcetto o scherzetto? Se il regime cinese ha paura di Halloween

(editorialedomani.it)

Il timore di nuove proteste e la “fiducia nella nostra cultura” promossa da Xi Jinping si intrecciano nel provvedimento orwelliano varato dalle autorità locali di Shanghai che, vietando Halloween, che ...

A Shanghai il governo teme Halloween: la polizia ferma chi usa i travestimenti per criticare

(msn.com)

La polizia cinese ha intensificato la propria attività a Shanghai a causa di Halloween. Per il governo della Cina la festa della notte del 31 ottobre è diventata quasi un nemico pubblico e in questi ...