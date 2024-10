‘Vietato di fare mondezzaro’ a Roma il problema dei rifiuti è un problema secolare

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildeiè molto popolare tanto che vi sono le cosiddette targhe dei “Mondezzari” come testimonianza. Esse vennero realizzate e messe in giro per la città nel XVIII secolo per volere del Monsignore Presidente delle Strade. Venivano appese in punti particolari, proprio dove si sviluppava una situazione da mondezzari. Vietato dimondezzaro: ildeiLe targhe relative aiin giro persono secolari e riportano una frase precisa: “Vietato dimondezzaro”. Il presidente delle strade aveva un unico obiettivo: vietare di depositare immondizia nei luoghi in cui venivano messi tali cartelli. LEGGI ANCHE:–Continua il massacro del verdeno, il post di denuncia Alessandro Gassmann sulla situazione aChi non rispettava le regole correva il rischio di essere punito con pene pecuniarie o corporali.