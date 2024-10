Ilrestodelcarlino.it - Vandali e ubriachi, Halloween blindato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La notte diè arrivata e, in previsione delle tante feste in programma in tutta la provincia, il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha riunito le forze dell’ordine in Prefettura a Rimini. Durante l’incontro, tenutosi martedì e presieduto dal prefetto Giuseppina Cassone, è stata decisa un’intensificazione dei controlli su tutto il territorio provinciale. Nonostante non siano previste manifestazioni di grandi dimensioni, le autorità vogliono evitare eccessi legati magari al troppo alcol. Disposti controlli straordinari, con particolare attenzione al centro storico, alla stazione ferroviaria e ai centri commerciali. Previsti anche posti di blocco nelle strade con pattuglie dotate di etilometro per contrastare la guida da