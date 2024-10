Valle Pretara: La ricostruzione delle case popolari diventa un’urgenza per i residenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione nel quartiere di Valle Pretara, a L’Aquila, si fa sempre più critica. Da anni i residenti vivono in condizioni di degrado, costretti a fare i conti con edifici fatiscenti che alimentano l’insicurezza e la microcriminalità. La necessità di riqualificare il quartiere diventa quindi un tema centrale, richiamando l’attenzione delle istituzioni locali attraverso la Commissione di Vigilanza della Regione. I rappresentanti dei residenti, supportati da sindacati e associazioni, chiedono un intervento immediato per riportare dignità al loro abitare. Le urgenze del quartiere Da oltre 15 anni i cittadini di Valle Pretara sono privati di un’adeguata abitazione. La richiesta principale degli abitanti si concentra sulla necessità di ripristinare le case popolari, da tempo trascurate. Gaeta.it - Valle Pretara: La ricostruzione delle case popolari diventa un’urgenza per i residenti Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione nel quartiere di, a L’Aquila, si fa sempre più critica. Da anni ivivono in condizioni di degrado, costretti a fare i conti con edifici fatiscenti che alimentano l’insicurezza e la microcriminalità. La necessità di riqualificare il quartierequindi un tema centrale, richiamando l’attenzioneistituzioni locali attraverso la Commissione di Vigilanza della Regione. I rappresentanti dei, supportati da sindacati e associazioni, chiedono un intervento immediato per riportare dignità al loro abitare. Le urgenze del quartiere Da oltre 15 anni i cittadini disono privati di un’adeguata abitazione. La richiesta principale degli abitanti si concentra sulla necessità di ripristinare le, da tempo trascurate.

Ater: alloggi Valle Pretara, interviene Isidori

“I ritardi nella ricostruzione del quartiere di Valle Pretara nascono dalla scelta di fondo che subito dopo il devastante sisma del 2009 portò il Comune dell’Aquila a ipotizzare un intervento ...

ATER L’AQUILA: ISIDORI, “RITARDI RICOSTRUZIONE VALLE PRETARA NASCONO DA SCELTE FATTE IN POST SISMA”

L’AQUILA – “I ritardi nella ricostruzione del quartiere di Valle Pretara nascono dalla scelta ... 27 Novembre 2023 - INFILTRAZIONI CASE POPOLARI IN VIA RIGOPIANO A PESCARA: L’IRA DI ...

Ater L’Aquila, Isidori: “I ritardi nella ricostruzione del quartiere di Valle Pretara nascono da scelte nel post terremoto”

L’AQUILA – “I ritardi nella ricostruzione del quartiere di Valle Pretara nascono dalla scelta di fondo che subito dopo il devastante sisma del 2009 portò il Comune dell’Aquila a ipotizzare un ...

Ricostruzione, sprint lanciato per la privata ma la pubblica stenta

Il punto a otto anni dalle scosse della Valnerina: quattromila persone sono rientrate nelle proprie abitazioni ...