Un progetto condiviso per il futuro urbano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Reggio Calabria avanza verso il futuro con il nuovo Masterplan: una visione per la città Il "Masterplan di Reggio Calabria, città ecosistemica, del benessere e della salute" rappresenta un progetto ambizioso che punta a delineare il futuro della città. Presentato a Palazzo San Giorgio, questo piano strategico è stato accolto con grande interesse da parte delle autorità locali e da una variegata rappresentanza di esperti del settore urbano. Il sindaco Giuseppe Falcomatà e gli assessori coinvolti hanno tracciato i contorni di un piano che intende coinvolgere i cittadini e integrare diverse politiche urbane nel corso dei prossimi anni. Il Masterplan si propone di creare un quadro di riferimento per le politiche urbane di medio e lungo periodo, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e degli attori territoriali.

