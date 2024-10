Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 10:00

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione i condimenti sulla Cassia della torta Tomba di Nerone sulla famiglia dal vivo di Sacrofano Prima porta è ancora da laboratorio di Quinto un incidente nelin via Trionfale tra via Vincenzo Troya e via Chiarugi In quest’ultima direzione e traduzione di corrida Batteria Nomentana fino all’uscita di Tor di Quinto in direzione quindi dello Stadio Olimpico la limite anche San Giovanni tra Prenestina & viale Castrense sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino e l’uscita a Ostia Acilia auto in fila anche in esterna tra Nomentana Tiburtina a partire dalle 9 poi per lavori è stata chiusa a via di Brava tra via del Pescaccio e via della Vignaccia è sempre dalle 9 nella zona di Villa Bonelli chiusa via dei grottoni in corrispondenza del Ponte ferroviario tra pochi minuti avrai ...