Thiago Motta spalle al muro | Scelte incomprensibili C’è un problema Vlahovic

La Juventus stecca anche con il Parma all'Allianz Stadium: Thiago Motta e Vlahovic nel mirino della critica dopo il deludente pareggio contro i ducali La Juventus non va oltre il pareggio anche contro il Parma all'Allianz Stadium e anzi rischia grosso di fronte alle ficcanti ripartenze della squadra ducale. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl duo statunitense McKennie-Weah salva Thiago Motta, ma il rendimento dopo le prime dieci giornate di campionato non sorride alla 'Vecchia Signora'. Nelle ultime partite è mancato l'equilibrio iniziale e la difesa sta soffrendo l'assenza di un alfiere del calibro di Bremer. La Juve non accelera e anzi perde terreno dalle rivali Napoli e Inter nella corsa scudetto.

La Juventus stecca anche con il Parma: Thiago Motta e Vlahovic nel mirino della critica dopo il deludente pareggio contro i ducali ...

Juventus, la difesa al centro del dibattito. Thiago Motta dialoga con Adani: ‘Sono d’accordo con te’

La difesa della Juventus è al centro del dibattito e non potrebbe essere altrimenti. Al centro del dibattito anche negli studi di Dazn, nell’immediato post di Juventus-Parma. Quando arriva Thiago Mott ...

Juventus in difficoltà, Adani consiglia Thiago Motta. E lui: «Sono completamente d'accordo»

Soprattutto in difesa e ora, con il 2-2 con il Parma, la Vecchia Signora è scivolata al quarto posto a sette punti dal Napoli. Nel post gara Thiago Motta si è trovato d ... giochi con tanto campo alle ...

Thiago Motta amaro: “Non è quello che vogliamo”. C’è solo una buona notizia per la Juve

Ancora un pareggio in campionato per la Juventus, che non va oltre il 2-2 contro il Parma: le dichiarazioni in conferenza di Thiago Motta ...