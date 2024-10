Gaeta.it - Teatro e diritti: ‘Da Marco a Marco’ porta a Milano le battaglie di Marco Cappato

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La rappresentazione teatrale ‘Da’ è il nuovo progetto che esplora lecivili e iumani in Italia. In scena l’11 novembre alArcimboldi di, lo spettacolo vede protagonisti eventi emblematici legati a figure come Luca Coscioni, Piergiorgio Welby e Dj Fabo, nonché riflessioni sulle lotte per la libertà e la dignità umana. Questo testo analizza il significato profondo di tale rappresentazione e il messaggio che si propone di trasmettere. Un viaggio trae sofferenza Lo spettacolo è frutto del lavoro congiunto die Alberto Guidetti, due nomi noti nel panorama della lotta per icivili in Italia.