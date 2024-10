Tpi.it - Taylor Mega contro la sorella Giada: “Si è messa con lo psicopatico del mio ex, sarai sempre la seconda scelta”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)la: “Si ècon lodel mio ex”non smette di far parlare di sé: dopo aver ribadito per l’ennesima volta che Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, la modella e influencer è volata a Dubai per festeggiare i suoi 31 anni dove, però, ha scoperto di essere stata tradita dalla. In uno sfogo postato sul suo profilo Instagram, infatti,ha scritto: “Il premio miglior merda dell’anno va a parimerito a miae allodel mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”. Non è chiaro chi sia l’ex al quale fa riferimento l’influencer e che ora frequenterebbe la. Di certo c’è che la modella si è sentita tradita dalla parente. “Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza” ha aggiunto