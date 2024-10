Anteprima24.it - Targhe straniere a Napoli, controlli e sanzioni dei carabinieri

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 28% delleestere che circolano aè irregolare, più di un quarto del totale: è quanto emerge da una serie dieseguiti dainell’arco degli ultimi 15 giorni, un’operazione che hanno portato a rilevazioni allarmanti. Centinaia, infatti, leper veicoli e polizze assicurative non conformi. Alcune– viene spiegato in un comunicato del comando provinciale dei– appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia per turismo. La maggior parte, invece, è legata a veicoli e automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali. Complessivamente i militari hanno controllato 418 veicoli controllati: 118 leal codice della strada, 17 i fermi amministrativi notificati, 19 le auto e i motocicli sottoposti a sequestro.