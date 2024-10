Sport e successo per la rappresentativa maschile dell’Abruzzo: argento al torneo internazionale di basket 3vs3 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La rappresentativa maschile dell’Abruzzo, formata dagli studenti dell’IIS Vincenzo Moretti di Roseto, ha vissuto un’esperienza memorabile nel torneo internazionale di basket 3vs3, conquistando una medaglia d’argento dopo una finale incerta e avvincente. Confrontandosi con squadre di diversi Paesi, i giovani atleti hanno dimostrato impegno, abilità e determinazione, regalando momenti di grande emozione ai tifosi e sostenitori presenti. Questo successo rappresenta non solo un traguardo Sportivo, ma anche un’importante occasione di crescita personale per i partecipanti. Gaeta.it - Sport e successo per la rappresentativa maschile dell’Abruzzo: argento al torneo internazionale di basket 3vs3 Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, formata dagli studenti dell’IIS Vincenzo Moretti di Roseto, ha vissuto un’esperienza memorabile neldi, conquistando una medaglia d’dopo una finale incerta e avvincente. Confrontandosi con squadre di diversi Paesi, i giovani atleti hanno dimostrato impegno, abilità e determinazione, regalando momenti di grande emozione ai tifosi e sostenitori presenti. Questorappresenta non solo un traguardoivo, ma anche un’importante occasione di crescita personale per i partecipanti.

