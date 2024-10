Si sveglia dopo 5 anni di coma e crede di essere nel 1980. “Che paura quando mi sono guardato allo specchio!” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Storie così sono rare, al punto da sembrare quasi il parto di uno scrittore con molta fantasia. Invece ciò che è successo a Luciano D’Adamo è assolutamente vero. Il racconto di quest’uomo, oggi 68enne, ha lasciato il pubblico di Chi l’ha visto? senza parole. dopo un grave incidente stradale nel 2019 D’Adamo è stato in coma per 5 anni. E quando si è risvegliato, era convinto di trovarsi nel 1980, e di avere appena compiuto 23 anni. “Mi sono spaventato quando mi sono visto allo specchio“, ha raccontato con candore durante l’intervista. “Di fronte a me c’era un uomo con i capelli bianchi, e non ero io“, ha spiegato visibilmente commosso, cercando di descrivere quel momento terribile. Luciano D’Adamo, l'uomo che ha perso la memoria: «sono fermo al 1980, ho 23 anni». Appello a Chi l'ha Visto: «Cerco chi mi ha investito»https://t. Thesocialpost.it - Si sveglia dopo 5 anni di coma e crede di essere nel 1980. “Che paura quando mi sono guardato allo specchio!” Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Storie cosìrare, al punto da sembrare quasi il parto di uno scrittore con molta fantasia. Invece ciò che è successo a Luciano D’Adamo è assolutamente vero. Il racconto di quest’uomo, oggi 68enne, ha lasciato il pubblico di Chi l’ha visto? senza parole.un grave incidente stradale nel 2019 D’Adamo è stato inper 5. Esi è rito, era convinto di trovarsi nel, e di avere appena compiuto 23. “Mispaventatomivisto“, ha raccontato con candore durante l’intervista. “Di fronte a me c’era un uomo con i capelli bianchi, e non ero io“, ha spiegato visibilmente commosso, cercando di descrivere quel momento terribile. Luciano D’Adamo, l'uomo che ha perso la memoria: «fermo al, ho 23». Appello a Chi l'ha Visto: «Cerco chi mi ha investito»https://t.

