Si rompe una conduttura, a Vitinia strada allagata e palazzi senz'acqua (Di giovedì 31 ottobre 2024) strada allagata e residenti senz’acqua. Succede a Vitinia, dove la rottura di una conduttura, nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, in via Sarsina, all’altezza del civico 75, ha provocato l’allagamento della strada e l'interruzione dell'erogazione dell’acqua in numerose strade circostanti Romatoday.it - Si rompe una conduttura, a Vitinia strada allagata e palazzi senz'acqua Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)e residenti. Succede a, dove la rottura di una, nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, in via Sarsina, all’altezza del civico 75, ha provocato l’allagamento dellae l'interruzione dell'erogazione dell’in numerose strade circostanti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Siuna, a Vitinia strada allagata e palazzi senz'acqua; Rimini, silae il gas metano esce come un geyser al parco: chiuse le utenze del circondario VIDEO GALLERY; Pontelandolfo – Siidrica, alcune contrade senz’acqua da cinque giorni; Sia Guidonia: strade come fiumi e case allagate; Siuna. L’Hotel House resta senza acqua; Siuna condotta dell'acquedotto, tutta la notte per ripristinarla; Approfondisci 🔍

Si rompe conduttura idrica a Toritto: stop all'erogazione dell'acqua

(baritoday.it)

tecnici dell'Acquedotto sono al lavoro per eseguire un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata ...

Rimini, si rompe la conduttura e il gas metano esce come un geyser al parco: chiuse le utenze del circondario VIDEO GALLERY

(corriereromagna.it)

Una mattinata di disagi per tanti cittadini che vivono a ridosso del parco Spina Verde di Miramare. Durante i lavori alla pista ciclopedonale si è ...

Ravenna, si rompe conduttura idrica: disagi per tremila utenze

(corriereromagna.it)

RAVENNA - Ci sono diverse abitazioni tra Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero che segnalano problemi con l’approvvigionamento dell’acqua. Colpa di una ...

Si schianta contro la conduttura idrica: l'intero quartiere resta senza acqua - VIDEO

(napolitoday.it)

Si schianta contro la conduttura idrica e il quartiere resta senza acqua. La scorsa notte nel quartiere napoletano di Chiaiano è avvenuto un incidente automobilistico che ha portato alla rottura di un ...