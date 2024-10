Salerno e provincia sotto assedio: escalation di furti in bar, tabacchi e supermercati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’ondata di furti ha colpito Salerno e dintorni con cinque colpi avvenuti nell’arco di poche ore. Nel mirino dei ladri, diverse attività commerciali tra bar-tabacchi, supermercati e persino un centro di ippoterapia. La modalità è simile: gruppi di malviventi armati di flex portatile tagliano saracinesche e sbarramenti per fare razzia di sigarette, gratta e vinci, contanti e persino casseforti. Il primo episodio è avvenuto nella notte di lunedì a Baronissi, dove un tabacchi è stato saccheggiato. Nei giorni successivi, i ladri hanno colpito un bar-tabacchi a Nocera Inferiore, poi un altro a Salerno, dove quattro uomini incappucciati e muniti di lampade da minatore hanno fatto irruzione. Un’altra banda ha poi preso di mira un supermercato Conad, entrando in pochi minuti e sottraendo una cassaforte. Zon.it - Salerno e provincia sotto assedio: escalation di furti in bar, tabacchi e supermercati Leggi tutto 📰 Zon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’ondata diha colpitoe dintorni con cinque colpi avvenuti nell’arco di poche ore. Nel mirino dei ladri, diverse attività commerciali tra bar-e persino un centro di ippoterapia. La modalità è simile: gruppi di malviventi armati di flex portatile tagliano saracinesche e sbarramenti per fare razzia di sigarette, gratta e vinci, contanti e persino casseforti. Il primo episodio è avvenuto nella notte di lunedì a Baronissi, dove unè stato saccheggiato. Nei giorni successivi, i ladri hanno colpito un bar-a Nocera Inferiore, poi un altro a, dove quattro uomini incappucciati e muniti di lampade da minatore hanno fatto irruzione. Un’altra banda ha poi preso di mira un supermercato Conad, entrando in pochi minuti e sottraendo una cassaforte.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’on. Tommasetti sui nuovi indagati: “il sistema deluchiano”;, si pensa al dopo Alfieri in: «Non si blocchino attività»; Caso Alfieri, Tommasetti: “e Comune di Capaccio non possono più restare fermi”; IL CONSIGLIO PROVINCIALE DITORNA A RIUNIRSI IL PROSSIMO 25 OTTOBRE: ECCO L’ORDINE DEL GIORNO; Cava de’ Tirreni: i cinghiali terrorizzano i cittadini; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 7 settembre -; Approfondisci 🔍

Salerno e provincia sotto assedio: escalation di furti in bar, tabacchi e supermercati

(zon.it)

Un’ondata di furti ha colpito Salerno e dintorni con cinque colpi avvenuti nell’arco di poche ore. Nel mirino dei ladri, diverse attività commerciali tra ...

Inchiesta Alfieri, 6 nuovi indagati. Tommasetti: «Sotto assedio il sistema deluchiano»

(ilvescovado.it)

"La piramide di potere deluchiana è sotto assedio". Lo rileva Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, all'indomani degli ultimi sviluppi dell'inchiesta che aveva portato all'arresto del ...

Salerno, anziani legati e maltrattati: «Prendiamo in carico le vittime»

(ilmattino.it)

Una storia «raccapricciante». Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, definisce quanto emerso dall’operazione dei carabinieri del Nas e continua: «Non capisco ...

Tommasetti, “sotto assedio il sistema deluchiano”

(agro24.it)

“La piramide di potere deluchiana è sotto assedio” Lo rileva Aurelio Tommasetti ... dell’inchiesta che aveva portato all’arresto del presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum ...