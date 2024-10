Roma, 31 ottobre 2024 – riparte con tre punti Ivan Juric e placa le recenti polemiche, con anche rumors di possibile esonero. I giallorossi battono il Torino uno a zero nel posticipo della decima giornata con un gol di Paulo Dybala nel primo tempo, brutto retropassaggio di Linetty, al termine di una partita ben giocata e ben comandata come possesso, ritmo e intensità. Una Roma più vispa e che ha vinto con merito, mentre il Toro ha sofferto la poca qualità in fase di rifinitura e ha creato troppo poco per sperare almeno in un pareggio. Gli uomini di Juric salgono a 13 punti, ma sono ancora distanti dalle zone nobili. Decide Dybala, poco Toro Juric, senza Dovbyk, opta per Dybala punta con Pisilli e Baldanzi a supporto, nel suo classico 3-4-2-1. Vanoli sceglie invece Adams di fianco a Sanabria. Sport.quotidiano.net - Roma-Torino 1-0, la Lupa riparte con Dybala Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net:, 31 ottobre 2024 –con tre punti Ivan Juric e placa le recenti polemiche, con anche rumors di possibile esonero. I giallorossi battono iluno a zero nel posticipo della decima giornata con un gol di Paulonel primo tempo, brutto retropassaggio di Linetty, al termine di una partita ben giocata e ben comandata come possesso, ritmo e intensità. Unapiù vispa e che ha vinto con merito, mentre il Toro ha sofferto la poca qualità in fase di rifinitura e ha creato troppo poco per sperare almeno in un pareggio. Gli uomini di Juric salgono a 13 punti, ma sono ancora distanti dalle zone nobili. Decide, poco Toro Juric, senza Dovbyk, opta perpunta con Pisilli e Baldanzi a supporto, nel suo classico 3-4-2-1. Vanoli sceglie invece Adams di fianco a Sanabria.

