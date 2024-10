Gaeta.it - Rintracciata una donna scomparsa: la polizia premiata per l’intervento tempestivo

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 14 agosto scorso, un episodio di grande umanità e professionalità ha avuto luogo nello scenario delle Forze dell’Ordine italiane. Unadi circa 70 anni, originaria di Porto Sant’Elpidio, è statadopo essersi allontanata dalla sua abitazione, trovandosi in uno stato di confusione e preconcetto. L’anziana, alla guida della sua auto, è riuscita a percorrere centinaia di chilometri, raggiungendo Padova. Questo intervento ha messo in luce l’efficacia e la dedizione degli agenti di, il cui operato ha consentito di rimettere in sicurezza ladecisivo dellaDopo essere stata segnalata come persona, laha immediatamente avviato le ricerche per localizzarla.