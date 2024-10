Rabbia Hummels, non le manda a dire: attacco senza mezzi termini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mats Hummels non sta vivendo certo un periodo di carriera facile da quando è arrivato a Roma. E le sue ultime parole, decisamente senza filtri, sono destinate a far discutere Momenti difficili e critiche pungenti, Mats Hummels non sta attraversando un periodo facile, ma non ha perso il suo spirito combattivo. Il difensore tedesco della Roma si è ritrovato al centro dell’attenzione, non solo per la sua prestazione amara al debutto con i giallorossi, macchiata da un autogol pochi minuti dopo essere entrato in campo nella disfatta contro la Fiorentina, ma anche per un intervento deciso che ha fatto discutere. Tra panchine e scivoloni, Hummels non si è mai nascosto, e ora ha puntato il dito contro chi, secondo lui, sta mancando di rispetto al calcio. Mats Hummels scatenato: non le ha mandate a dire! (AnsaFoto) – serieanews. Serieanews.com - Rabbia Hummels, non le manda a dire: attacco senza mezzi termini Leggi tutto 📰 Serieanews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Matsnon sta vivendo certo un periodo di carriera facile da quando è arrivato a Roma. E le sue ultime parole, decisamentefiltri, sono destinate a far discutere Momenti difficili e critiche pungenti, Matsnon sta attraversando un periodo facile, ma non ha perso il suo spirito combattivo. Il difensore tedesco della Roma si è ritrovato al centro dell’attenzione, non solo per la sua prestazione amara al debutto con i giallorossi, macchiata da un autogol pochi minuti dopo essere entrato in campo nella disfatta contro la Fiorentina, ma anche per un intervento deciso che ha fatto discutere. Tra panchine e scivoloni,non si è mai nascosto, e ora ha puntato il dito contro chi, secondo lui, sta mancando di rispetto al calcio. Matsscatenato: non le hate a! (AnsaFoto) – serieanews.

