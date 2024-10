Lanazione.it - Prato, ecco il progetto "Capability": le persone con disabilità diventano attori

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Un'iniziativa per promuovere l'inclusione e la crescita personale attraverso il potere del teatro. E' iniziato ile inclusione attraverso il teatro sociale inclusivo", promosso negli spazi dell'ex Teatro a San Giusto dall'Accademia di San Giusto in collaborazione con Polisportiva Aurora, Provvisori 23 Collettivo Teatrale e la parrocchia del quartiere. L'iniziativa prevede l'organizzazione di una serie di laboratori teatrali inclusivi nei locali dell'Ex Teatro, culminando in uno spettacolo pubblico che andrà a celebrare i diversi talenti dei partecipanti. L'innovativo programma mira a fornire uno spazio sicuro e solidale per lecon, affinché possano esplorare la loro creatività, guadagnare fiducia in se stessi e connettersi con la propria comunità.