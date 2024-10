Danielebartocciblog.it - Oscar del Turismo 2024: Roma tempio dell’ospitalità a dicembre

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prossimo 10, nell’iconico scenario del The St. Regis Rome, si svolgerà la Prima edizione degliDEL– MHR AWARDS. Saranno 15 i riconoscimenti consegnati nell’occasione a 15 fra Aziende e Professionisti che si sono particolarmente distinti negliultimi dodici mesi in altrettanti settori delitaliano ed internazionale. Il tutto in termini di performance, qualità, innovazioni e ecosostenibilità.Il premio è stato ideato da Deborah Garlando, Ceo di MHR, con la collaborazione dell’Hotelier & Luxury Hospitality Developer Palmiro Noschesee dell’esperto di marketing turistico Paolo Garlando. E’ organizzato da MHR. Patrocinio di ENIT, FIAVET, ASTOI, AIDIT, Federalberghi, AICA, Feder, EHMA, ADA, SKAL e Solidus. A decretare i Magnifici 15 a cui saranno consegnati gliDEL