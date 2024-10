Ilrestodelcarlino.it - Mondavio si tuffa nel ’Capodanno celtico’

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Domani decolla ala terza edizione del ‘Samhain Celtic Festival Marche’: tre giorni consecutivi di immersione nelle tradizioni e nella cultura celtica. Il Samhain è un’antica festa celtico-pagana, conosciuta dai più come ‘capodanno(celebrato il 31 ottobre e l’1 novembre) e l’appuntamento dine propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione che avranno come filo conduttore le antiche tradizioni celtiche, in un perfetto mix tra storia e intrattenimento. Organizzatrice dell’evento è la Pro Loco del presidente Maurizio Galassi, col patrocinio di Comune, Regione, Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio.