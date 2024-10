Biccy.it - Milly Carlucci, novità dopo Ballando: un talent o Il Cantante Mascherato

Leggi tutto 📰 Biccy.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova edizione diCon le Stelle è un vero successo, tanto che in più occasioni ha battuto il competitor. Sabato scorso lo show di Rai Uno ha interessato 3.471.000 spettatori pari al 24.4% share esi gode questi grandi risultati. La famosa conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato della sua creatura e in particolare di due protagonisti, che pare facciano coppia anche fuori dalla pista da ballo. “Il rapporto tra Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo Giovanni Pernice? Tra loro c’è grande complicità. Se poi c’è anche altro lo scopriremo vivendo. Anzi,. Comunque io sono l’ultima a sapere le cose. Negli ultimi annisi è sviluppato anche sul fronte dei social attraverso i quali è possibile votare i concorrenti preferiti. È stata mia sorella Anna a creare il mondo social di, che è uno spazio importante.