Mi fido me l’ha detto un amico…

Quando avevo 18 o 19 anni la sorella di un caro amico mi chiamò un giorno invitandomi a un incontro tra "imprenditori che volevano crescere" in un hotel della città. Mi era stato detto che ci sarebbe stato un piccolo rinfresco e un incontro per capire se ero adatto a entrare in un sistema di ampi guadagni che mi avrebbe portato in poco tempo a fare molti soldi. Ero giovane, inesperto, e chi mi invitava era la rampolla di una famiglia di industriali ricchissimi, il papà girava con la Ferrari e la Maserati. Come non fidarsi? A metà del pomeriggio non vedevo l'ora di scappare via, era evidente che quanto mi stavano raccontando aveva tutte le carte in regola per essere uno schema non sostenibile dove solo i primi che erano entrati avrebbero fatto lauti guadagni, mentre gli altri avrebbero dovuto penare anche solo per rivedere l'investimento iniziale.

