Mercurio nel tonno in scatola: l'allarmante inchiesta mette a rischio la salute dei consumatori

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’indagine recente condotta da ONG come Bloom e Foodwatch ha sollevato preoccupazioni significative riguardo ai livelli dinelinvenduto in Europa. Con risultati allarmanti, lo studio ha rivelato che una buona parte dei prodotti testati supera i limiti normativi consentiti, lanciando un segnale di allerta su un tema poco considerato dai. L’sulle scatolette diL’ha coinvolto un campione di 148 scatolette diprovenienti da diversi Paesi, tra cui Germania, Inghilterra, Italia, Spagna e Francia. È emerso che il 100% dei campioni era contaminato da, con oltre il 57% delle lattine che superano la soglia massima didi 0,3 mg/kg stabilita per altre specie ittiche.