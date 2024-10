Ilgiorno.it - Maxi-incendio di via Pier Lombardo, chiuse le indagini: una lunga catena di errori e omissioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – I residenti nel quartiere Porta Romana hanno ben impressi in mente il frastuono e le immagini di quella mattina di fuoco, l’11 maggio 2023. Ora, a un anno e mezzo di distanza dai fatti, la procura di Milano ha chiuso lesu quell’incredibile rogo che solo per fortuna non provocò alcuna vittima. ANDREA FASANI Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per tre persone, accusate dicolposo: i legali rappresentanti di una società collegata al "colosso del gas inglese Linde" e dell'impresa "di autotrasporti appaltatrice" e il conducente del furgone da cui si propagarono le fiamme, divampate tra le viae Vasari, a Milano.