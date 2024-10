Gaeta.it - Martinsicuro presenta il nuovo piano demaniale: eventi e spazi per tutti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo consiglio comunale di, tenutosi il 25 ottobre, ha avuto come tema centrale ilche promette di rivoluzionare l’offerta turistica e culturale della città. Durante l’assise, sono state esaminate le osservazioni pervenute dai cittadini e dai gruppi di minoranza, permettendo così di arrivare a una stesura definitiva del. Questo documento, una volta approvato in aula, sarà fondamentale per la gestione e lo sviluppo delle aree demaniali della città costiera. Novità nelIlriserva alcune sorprese interessanti per i residenti e i visitatori. Una delle principali introduzioni è la creazione di una “Bau Beach“, una spiaggia attrezzata per gli amici a quattro zampe.