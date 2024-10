Magenta, furto in uno studio dentistico: ladri sfondano una finestra e rubano 300 euro in contanti (Di giovedì 31 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYfurto all'interno dello studio dentistico Paoleschi in piazza della Vittoria nella mattina di ieri, mercoledì 30 ottobre. I ladri sono riusciti ad entrare sfondando il vetro di una finestra e una volta all'interno dell'attività hanno rubato circa Livornotoday.it - Magenta, furto in uno studio dentistico: ladri sfondano una finestra e rubano 300 euro in contanti Leggi tutto 📰 Livornotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYall'interno delloPaoleschi in piazza della Vittoria nella mattina di ieri, mercoledì 30 ottobre. Isono riusciti ad entrare sfondando il vetro di unae una volta all'interno dell'attività hanno rubato circa

Magenta, furto al bar della stazione: denunciato un giovane

Le indagini dei Carabinieri di Magenta hanno portato a dei risultati in merito al furto avvenuto al bar della stazione recentemente. I militari hanno provveduto a denunciare a piede libero un giovane, ...

Esercizio abusivo della professione in uno studio dentistico: due denunce. VIDEO

I locali e le attrezzature sono stati posti sotto sequestro REGGIO EMILIA – Il caso è emerso dopo l’ispezione dei carabinieri del Nas di Parma in uno studio dentistico in città: un odontotecnico è ...

Magenta. Approvato il Piano Diritto allo Studio 2024-2025

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio che – come sottolineato dall ... per le attività di cittadinanza attiva e il progetto “Magenta ...

Furto alla stazione. Ladri irrompono nel bar e rubano i gratta e vinci

A Magenta ladri armati di piccone abbattano muro bar stazione, rubano gratta e vinci. Carabinieri indagano, telecamere potrebbero averli ripresi. Titolari pronti a riprendere attività. Ladri all ...