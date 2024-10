prestazione convincente da parte della Lazio, che ha dominato il match contro il Como, chiudendo l’incontro con un sonoro 5-1. Il risultato, che si è consumato nella decima giornata di Serie A, porta la squadra di Baroni al terzo posto in classifica, affiancandosi a Atalanta e Fiorentina con 19 punti. I lombardi, invece, continuano a trovarsi in difficoltà, mantenendo solo 9 punti che non bastano a garantire serenità. La partita: avvio promettente per la Lazio L’incontro si apre con una chiara volontà della Lazio di prendere il controllo del gioco. Fin dai primi minuti, i biancocelesti mostrano una netta superiorità, gestendo il possesso palla e cercando di mettere in difficoltà la difesa del Como, che risponde adottando una strategia di contenimento e puntando sulle ripartenze. Gaeta.it - Lazio trionfa con un netto 5-1 contro il Como: doppietta di Castellanos e grande prestazione di squadra Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Unaconvincente da parte della, che ha dominato il matchil, chiudendo l’incon un sonoro 5-1. Il risultato, che si è consumato nella decima giornata di Serie A, porta ladi Baroni al terzo posto in classifica, affiancandosi a Atalanta e Fiorentina con 19 punti. I lombardi, invece, continuano a trovarsi in difficoltà, mantenendo solo 9 punti che non bastano a garantire serenità. La partita: avvio promettente per laL’insi apre con una chiara volontà delladi prendere illlo del gioco. Fin dai primi minuti, i biancocelesti mostrano una netta superiorità, gestendo il possesso palla e cercando di mettere in difficoltà la difesa del, che risponde adottando una strategia di contenimento e puntando sulle ripartenze.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con un5-1 contro il Como: doppietta di Castellanos e grande prestazione di squadra; Serie A: La nuova classifica dopo l’incontro Fiorentina-Roma 5-1; Europa League, vincono Roma e. Successo della Fiorentina in Conference. VIDEO; TORNEI – Trionfano le ragazze dell’Under 15, è medaglia d’argento per gli aquilotti dell’Under 12; Serie A: La Fiorentina agguanta e vince sulla– Le Pagelle; Mercatini di Natale, nelci sono i più spettacolari: quando prenotare l'esperienza più magica dell'anno; Approfondisci 🔍

Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty

(ilmessaggero.it)

Una Lazio spietata non lascia scampo al Como. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani alti ...

Lazio 2024-25, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

(sport.virgilio.it)

La Lazio 2024-25 spenderà circa 30milioni di euro netti solo per gli ingaggi dei suoi tanti giocatori ... sia il capitano Romagnoli con 3 milioni all’anno e poi Pedro con 2,5. I nuovi acquisti più ...

Serie A, la classifica aggiornata dopo Fiorentina-Roma 5-1

(lazionews24.com)

Serie A, alla luce della roboante e netta vittoria della squadra di Palladino ecco come cambia la classifica e la posizione della Lazio Si chiude la domenica di serie A con la sfida del Franchi tra Fi ...

Lazio travolge il Genoa, Baroni esulta

(informazione.it)

La Lazio , guidata dal tecnico Marco Baroni , ha trionfato con un netto 3-0 contro il Genoa nel nono turno di Serie A . I gol di Noslin e dei due subentrati hanno evidenziato la filosofia della squadr ...