Lautaro Martinez nella storia dell'Inter! Supera Nyers e punta alla top 5

(Di giovedì 31 ottobre 2024)con la rete segnata in Empoli-Inter 0-3, ha aggiunto un altro capitolosua straordinaria carriera con l’Inter, siglando il gol che lo consacra come miglior marcatore stranierodel club. Oraclassifica generale, e in particolare la top-5. RECORDTO –dopo il golRoma si ripete anche contro l’Empoli, siglando il gol numero 134 da quando è all’Inter. Con questo sigillo, raggiuntopartita contro l’Empoli (vinta dai nerazzurri per 3-0),hato István, leggenda degli anni ’40 e ’50, che aveva detenuto il primato per anni. Ora l’argentino si trova al settimo posto assolutoclassifica dei migliori marcatori della, e con una stagione ancora lunga davanti a sé, è ben posizionato per raggiungere altri nomi illustri.