Iva non pagata e contrabbando sugli orologi di lusso, maxi sequestro della Guardia di finanza (Di giovedì 31 ottobre 2024) orologi usati, commercializzati da una impresa messinese, venivano importati da Hong Kong in Italia da una ditta di Caserta senza pagare l’IVA in dogana, beneficiando indebitamente delle agevolazioni previste.Lo hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Messinatoday.it - Iva non pagata e contrabbando sugli orologi di lusso, maxi sequestro della Guardia di finanza Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)usati, commercializzati da una impresa messinese, venivano importati da Hong Kong in Italia da una ditta di Caserta senza pagare l’IVA in dogana, beneficiando indebitamente delle agevolazioni previste.Lo hanno scoperto i militari del Comando Provincialedidi

Import IVA e reato di contrabbando, le criticità della riforma delle dogane

Inoltre, si ritiene indispensabile rivedere la qualifica dell'IVA all'importazione ... schema sanzionatorio previsto dalla riforma prevede la fattispecie del reato di "contrabbando" anche in caso di ...

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

Tra le principali differenze rispetto al TULD, si evidenzia: l'inclusione dell'IVA tra i diritti di ... tributarie nazionali e unionali. Contrabbando per omessa dichiarazione si verifica quando un ...

Evasione fiscale e contrabbando, maxisequestro di tessuti a Prato

tra i quali l’ipotesi di contrabbando per l’introduzione sul territorio nazionale di merci importate con la sottrazione al pagamento dell’Iva dovuta. All’esito dell’attività ...

Codice doganale europeo, soglia contrabbando a 10mila euro

e l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari del codice doganale dell’Unione (Dnc), scatta la temuta revisione delle sanzioni doganali penali e amministrative e viene chiarita ...