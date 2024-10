Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo rivede guidance 2025 dopo crescita a doppia cifra profitti

Leggi tutto đź“° Quifinanza.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), prima banca italiana per asset, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con risultati oltre le aspettative ed ha annunciato una revisione al rialzo dellaper il. I numeri dei nove mesi I nove mesi chiudono con un interessi netti pari a 11.917 milioni di euro, indell’ 11,5% rispetto ai 10.691 milioni dei primi nove mesi 2023. Le commissioni nette sono pari a 6.970 milioni di euro, in aumento del 7,9% rispetto ai 6.461 milioni dei primi nove mesi 2023. I proventi operativi si sono attestati a 20,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,5%. Il risultato della gestione operativa risulta in aumento del 14,2% a 12,5 miliardi di euro, mentre l’utile netto si attesta a 7,2 miliardi di euro, indel 17,1% rispetto ai 6,2 miliardi dei primi nove mesi del 2023. Solida posizione patrimoniale.