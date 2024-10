Incendio a Delebio, Carcano in fiamme (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vigili del Fuoco in azione in questi istanti per domare le fiamme divampate all'interno della Carcano di Delebio. L'Incendio è divampato nella tarda serata di oggi, giovedì 31 ottobre, nella storica azienda Carcano, una delle più rinomate nella produzione e trasformazione di laminati in alluminio Sondriotoday.it - Incendio a Delebio, Carcano in fiamme Leggi tutto 📰 Sondriotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vigili del Fuoco in azione in questi istanti per domare ledivampate all'interno delladi. L'è divampato nella tarda serata di oggi, giovedì 31 ottobre, nella storica azienda, una delle più rinomate nella produzione e trasformazione di laminati in alluminio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Incendio a Delebio, Carcano in fiamme; Delebio: Spaventoso incendio alla Carcano

Spaventoso incendio alla Carcano

(primalavaltellina.it)

Uno spaventoso incendio è divampato nella serata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024 all'interno della ditta Carcano a Delebio. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. Incendio al ...

