In America la cybersicurezza la fanno i ventenni, da noi i prefetti settantenni in pensione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno preso un prefetto in pensione, un bravo nonno di sessantotto anni di nome Bruno Frattasi, uno che non distingue il tasto sinistro del mouse da quello destro, e che hanno fatt

In America la cybersicurezza la fanno i ventenni, da noi i prefetti settantenni in pensione

(ilfoglio.it)

La faccenda della sicurezza digitale, così centrale dopo lo scandalo spionaggio, è la metafora di un paese in cui nessuno in realtà va in pensione ma viene sistematicamente recuperato (verrebbe da dir ...

Cybersicurezza, l’allarme dell’esperto: «Siamo tutti sotto il mirino degli hacker. Basta una stampante per farli entrare»

(corriereromagna.it)

A parlare è Alberto Pagani, ex deputato del Pd e oggi esperto di cybersicurezza e intelligence che sarà ... per dirla come un ex direttore della National security agency americana, che quando parliamo ...

Cybersicurezza: recepita la direttiva UE

(studiocataldi.it)

Il Cdm ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua la direttiva UE 2022/2555 (direttiva NIS2) sulla cybersicurezza nell'Unione Il Consiglio dei ministri, su proposta della ...

Cybersicurezza: pubblicato il decreto che recepisce la direttiva NIS 2

(edotto.com)

Le principali innovazioni introdotte dal decreto riguardano il rafforzamento del controllo e della vigilanza in materia di cibersicurezza, con un ruolo potenziato per l'Agenzia per la cybersicurezza ...