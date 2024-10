Il racconto di Antonio: "Mia moglie e mia figlia trascinate via dall'alluvione davanti ai miei occhi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sua moglie e sua figlia trascinate via dalla corrente che chiedono disperatamente aiuto. È l'ultima immagine che Antonio Tarazona ha della moglie Lourdes María García e della figlia di pochi mesi Angeline. Sono tra le vittime dell'alluvione a Paiporta (Valencia). L'uomo racconta la sua tragedia a Today.it - Il racconto di Antonio: "Mia moglie e mia figlia trascinate via dall'alluvione davanti ai miei occhi" Leggi tutto 📰 Today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Suae suaviaa corrente che chiedono disperatamente aiuto. È l'ultima immagine cheTarazona ha dellaLourdes María García e delladi pochi mesi Angeline. Sono tra le vittime dell'a Paiporta (Valencia). L'uomo racconta la sua tragedia a

Tra le vittime di Valencia ci sono anche una giovane mamma e la figlioletta neonata. Erano in auto quando sono state travolte. Il marito: "Non ho potuto salvarle" ...

