Il Quarto Stato resta a Milano | la Soprintendenza si oppone al progetto del Governo di esporlo a Pechino

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Troppo grande, ma soprattutto troppo fragile e quindi “prezioso” per affrontare un viaggio fino in Cina. Laai Beni architettonici della Lombardia ha posto il suo veto alla richiesta avanzata daldi poter esporre ail “”, il celeberrimo quadro di Pellizza da Volpedo, che da due anni ha trovato casa alla Gam la Galleria d’arte moderna di. L’opera – che com’è noto rappresenta le prime lotte per i diritti della classe proletaria italiana a cavallo fra la fine del XIX secolo e l’inizio del Ventesimo, e raffigura un corteo di braccianti a Volpedo, in provincia di Alessandria, con in primo piano tre lavoratori fra cui una donna – era stata scelta da Palazzo Chigi per accompagnare il viaggio didel presidente della Repubblica in programma dal 6 al 12 novembre.