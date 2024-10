Il Gemelli guarda al futuro, puntando sulla ricerca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un successo la Charity Dinner organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS presso le Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dalla nascita del Policlinico A. Gemelli. Nel corso della serata, un’asta battuta amichevolmente da Christie’s, ha permesso di raccogliere fondi destinati a finanziare l’attività di ricerca della nuova Facility di Biopsia Liquida, appena inaugurata al Gemelli. Il progetto di ricerca è stato illustrato da Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giovanni Scambia, Direttore scientifico del Gemelli, e Giampaolo Tortora, Direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico. Lapresse.it - Il Gemelli guarda al futuro, puntando sulla ricerca Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un successo la Charity Dinner organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS presso le Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dalla nascita del Policlinico A.. Nel corso della serata, un’asta battuta amichevolmente da Christie’s, ha permesso di raccogliere fondi destinati a finanziare l’attività didella nuova Facility di Biopsia Liquida, appena inaugurata al. Il progetto diè stato illustrato da Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giovanni Scambia, Direttore scientifico del, e Giampaolo Tortora, Direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico.

