Il caporalato nella nostra società

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Cos’è il? Una mia definizione può essere quella di sfruttamento pianificato e coercitivo di un lavoratore, senza se e senza ma. Il così detto “Datore di lavoro”, che in realtà è più un “Datore di schiavitù”, applica questo tipo di modalità senza considerare i propri “dipendenti” come persone, ma piuttosto come oggetti, in un rapporto malato tra Padrone e suddito. È quasi come voler tornare ai tempi dell’Antica Roma, quando gli schiavi erano chiamati Instrumentum vocale, cioè oggetti parlanti”. E’ quanto si legge in una lettera, inviata alla redazione a firma del segretario di Fiumicino di Azione, Gianmarco Irienti, che di seguito riportiamo.