I postumi del voto in Liguria

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Idelligure si fanno sentire. Per il centrosinistra, naturalmente. Che fra poco più di due settimane dovrà giocarsela di nuovo in Umbria (in trasferta, lì governa il centrodestra) e in Emilia-Romagna (in casa, lì il Pd è ben saldo alla guida di una storica ex Regione rossa; e dico ex perché le Regioni rosse non esistono più da tempo). Il 17 e il 18 novembre il Campo Largo dovrà capire se il risultato ligure è stato solo un caso oppure se c’è un problema più serio.