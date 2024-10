Ilfattoquotidiano.it - “Ho trovato mia madre a letto col mio fidanzato. Ora lei è incinta di lui e anch’io aspetto un figlio. Quello che ho sentito mi ha scioccata”: la storia su Reddit

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Suci sono tantissime storie raccontanti da utenti che spesso restano anonimi. Storie che diventano virali per via dei tanti commenti che innescano e che vengono spesso riprese dai tabloid. È il caso di quella che stiamo per raccontare e che si trova sul Mirror. Chi scrive è una ragazza di 18 anni che vive un momento complicato. Il motivo? Hasuacol suo25enne. La ragazza, che aspetta il secondo, si è dovuta scontrare anche con un’altra realtà: sua mamma aspetta unda suo compagno. Il sospetto di infedeltà c’era ma mai avrebbe pensato che “l’altra donna” fosse sua. “Siamo un po’ a corto di soldi e siamo stati sfrattati perché non potevamo più permetterci l’affitto. A causa delle difficoltà finanziarie, io e lui ci siamo trasferiti nella casa di mia