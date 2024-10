Guida lo scooter senza patente: per non essere multata tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) La 52enne, residente a Bergamo, dopo essere stata fermata dai carabinieri che hanno accertato che stesse Guidando lo scooter senza patente di Guida, ha provato a corrompere i militari con due banconote da 50 euro per non ricevere alcuna sanzione. È stata denunciata per reato di istigazione alla corruzione. Fanpage.it - Guida lo scooter senza patente: per non essere multata tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La 52enne, residente a Bergamo, dopostata fermata daiche hanno accertato che stessendo lodi, ha provato ai militari con due banconote da 50per non ricevere alcuna sanzione. È stata denunciata per reato di istigazione alla corruzione.

