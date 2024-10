“Grande Fratello”, messaggio improvviso per Javier: tutti a bocca aperta (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “Grande Fratello”, messaggio improvviso per Javier: tutti a bocca aperta. All’interno della casa del Grande Fratello per Javier sono stati giorni molto difficili questi, segnati dal decollo della relazione tra Shaila e Lorenzo. Nella tarda mattinata di oggi 31 Ottobre 2024 Javier è stato chiamato in giardino. Ad attenderlo c’era una Grande sorpresa, un messaggio fatto arrivare proprio per lui. Tvzap.it - “Grande Fratello”, messaggio improvviso per Javier: tutti a bocca aperta Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “”,per. All’interno della casa delpersono stati giorni molto difficili questi, segnati dal decollo della relazione tra Shaila e Lorenzo. Nella tarda mattinata di oggi 31 Ottobre 2024è stato chiamato in giardino. Ad attenderlo c’era unasorpresa, unfatto arrivare proprio per lui.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Tommaso Franchi manda una Maica Benedicto: "Ci rivedremo";, Giuseppe Garibaldi sta bene ma resta sotto osservazione; Ilaria Clemente spiega perché è uscita dal GF, l'annuncio agli inquilini: "Sono incinta, diventerete zii";e il malore di Garibaldi: le parole dele il comunicato;, Beatrice Luzzi lascia la Casa: è morto il padre Paolo; VIDEO|su Canale 5: l'emozionante rientro di Garibaldi nella casa; Approfondisci 🔍

Blackout del Grande Fratello: cosa è successo, interviene Signorini

(blogtivvu.com)

Grande Fratello nel caos: blackout improvviso durante la diretta, Alfonso Signorini rivela la verità e racconta cosa è successo.

Grande Fratello, le pagelle: Javier ha già vinto (8), Eleonora ‘spenta’ dal marito (3), Federica è il clone di Perla

(libero.it)

Nella puntata del 28 ottobre non mancano scontri accesi, momenti imprevedibili, ma anche poca originalità e tante situazioni ridicole: i voti della serata ...

Grande Fratello, Tommaso Franchi manda un messaggio a Maica Benedicto: "Ci rivedremo"

(informazione.it)

La breve avventura di Maica Benedicto al Fratello italiano non è passata inosservata, soprattutto per Tommaso Franchi. Il ritorno improvviso di Maica in Spagna non le ha permesso di salutare Tommaso c ...

Grande Fratello, Helena Prestes attacca Lorenzo Spolverato/ “Lo fa di nascosto”, polemiche nella Casa

(ilsussidiario.net)

Pesante polemica nata nella casa del Grande Fratello. Clamorosa rivelazione della donna ed esplode la bufera sui canali social.