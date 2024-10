"Giustizia e verità per Francesco": marcia silenziosa ad Auletta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una marcia silenziosa ieri sera, ad Auletta, per Francesco Morriello, mossa dalla sete di Giustizia implorata dalla famiglia. Obiettivo dell'iniziativa, quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità, per conoscere la verità sulle cause della morte prematura del giovane. Presenti Salernotoday.it - "Giustizia e verità per Francesco": marcia silenziosa ad Auletta Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unaieri sera, ad, perMorriello, mossa dalla sete diimplorata dalla famiglia. Obiettivo dell'iniziativa, quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità, per conoscere lasulle cause della morte prematura del giovane. Presenti

