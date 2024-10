Ginnastica dolce, parte un percorso di gruppo destinato agli over 60: massimo 16 i partecipanti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo riscosso dal corso di allenamento della memoria, Asp del Rubicone in collaborazione con il Comune di Gatteo, propone un percorso di gruppo volto al mantenimento dell’efficienza motoria attraverso esercizi per allenare forza, flessibilità, coordinazione e resistenza rivolto ai Leggi tutto 📰 Cesenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo riscosso dal corso di allenamento della memoria, Asp del Rubicone in collaborazione con il Comune di Gatteo, propone undivolto al mantenimento dell’efficienza motoria attraverso esercizi per allenare forza, flessibilità, coordinazione e resistenza rivolto ai

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:undi gruppo destinato agli over 60: massimo 16 i partecipanti; La Regione Piemonte finanzia i Percorsi di salute in terza età di Santena; ’A un passo dal cuore’. Focus sulla terza età; IL RUOLO DEL S. ANNA E DELL’AZIENDA USL DI FERRARA NEL TRATTAMENTO E CURA DELLA FIBROMIALGIA; Molfetta All Inclusive alle porte. Come prenotarsi agli eventi organizzati da Contasudinoi; Ravenna-Lugo - LugoRun21K sarà tricolore, tante iniziative per una città in festa; Approfondisci 🔍

Soft gym fitness: i benefici per tonificare i muscoli con la ginnastica dolce

(supereva.it)

“dolce” perché i movimenti sono molto lenti, leggeri e senza sforzi eccessivi. Lo scopo di questa ginnastica è quello di stimolare le diverse parti del corpo, senza affaticare i muscoli o il nostro ...

Corsi di ginnastica dolce per anziani, non si tratta di attività pericolosa

(ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

Lo svolgimento di un corso di ginnastica dolce in palestra con l’utilizzo di palline da tennis non può configurarsi come attività pericolosa ex articolo 2050 c.c. trattandosi di una attività ordinaria ...

Gyrotonic, ginnastica dolce per allungare i muscoli

(headtopics.com)

Gyrotonic ginnastica dolce: la disciplina, che assomiglia al pilates ... «L'istruttore non è né un medico né un fisioterapista, ma un esperto che si è formato seguendo un percorso stabilito a livello ...

Ginnastica dolce per gli anziani nei centri comunali, al via le iscrizioni

(corrieresalentino.it)

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha organizzato dei percorsi di ginnastica per ... e migliorare il benessere quotidiano. La ginnastica dolce viene considerata una delle strategie ...