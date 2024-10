Genoa-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Genoa e Fiorentina si sfidano nel match valido per la decima giornata di Serie A 2024/2025. Unico turno infrasettimanale della stagione e i viola di Palladino sono pronti a bissare il 5-1 rifilato alla Roma di Juric. Calcio d’inizio in programma alle ore 18.30 al Ferraris di Genova. Il match sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn oppure, in alternativa, sul canale Dazn su Sky (214) al costo di 10 euro al mese. Genoa-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si sfidano nel match valido per la decima giornata di. Unico turno infrasettimanale della stagione e i viola di Palladino sono pronti a bissare il 5-1 rifilato alla Roma di Juric. Calcio d’inizio in programma alle ore 18.30 al Ferraris di Genova. Il match sarà visibile inesclusiva su Dazn oppure, in alternativa, sulDazn su Sky (214) al costo di 10 euro al mese.in tv:SportFace.

